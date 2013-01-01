В Иркутской области продемонстрировали модернизированный двухместный истребитель Су-30СМ



Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» - Иркутский авиационный завод (ИАЗ) впервые представил серийный модернизированный многофункциональный истребитель поколения «4++»

В составе Воздушно-космических сил России и морской авиации ВМФ сейчас находится свыше сотни самолётов такого типа. По заданию Минобороны России проводится модернизация этих истребителей, в результате которой увеличивается дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, вводятся новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских целей на дальности несколько сотен километров.

В 2019 году Иркутский авиазавод завершит модернизацию боевых самолётов и передаст четыре истребителя в опытно-конструкторское бюро. До конца этого года все комплектующие, которые ранее поступали из Франции и Израиля, будут заменены на российские аналоги и Су-30СМ станет полностью российским.

Три машины уже подготовлены к лётным испытаниям, после которых технические усовершенствования могут внедряться при постройке новых истребителей или при ремонте имеющихся боевых машин.

Две эскадрильи самолетов Су-30СМ в настоящее время приняла на вооружение армия Казахстана, планируются дальнейшие поставки в эту страну. В 2019 году первую партию истребителей планируют принять вооруженные силы Белоруссии.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ