В Иркутской области открыли новую фабрику мороженого, которое будут поставлять в Бурятию и Монголию
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области состоялся запуск новой фабрики мороженого, которая стала вторым производителем этого продукта в регионе. Инвестиции в проект превысили 270 млн рублей. Трудоустроено 24 человека. Работа на предприятии будет организована в три смены.
В рамках проекта, реализованного за 1,5 года, построено современное здание. Установленное оборудование соответствует требованиям по пищевой безопасности, минимизации аварийных ситуаций и отвечает современным требованиям к качеству продукта.
Производство мороженого на новой фабрике позволит дополнительно перерабатывать шесть тысяч тонн молока в год. Производственная мощность предприятия – до 20 тонн продукции в сутки. Для её изготовления будет использоваться натуральное молочное сырьё от местного производителя – сельскохозяйственного предприятия «Белореченское».
Упаковка также закупается у российских производителей. Кроме того, на предприятии действует собственная лаборатория качества, в которой непрерывно, с применением современных методов исследования и оборудования, контролируется весь процесс производства: от поступления сырья до выпуска готовой продукции. Разработанная в настоящее время линейка мороженого включает себя 54 вида продукта.
Сбыт готовой продукции будет осуществляться через фирменные магазины и через торговые точки других производителей региона. Подписаны договоры с пятью дистрибьюторами. Предприятие также ведёт переговоры с торговыми сетями, работающими на территории Иркутской области, Республики Бурятия. Также обсуждаются поставки продукции в Монголию.
Иркутская область, Сибирский федеральный округ
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