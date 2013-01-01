В Иркутской области открыли новую фабрику мороженого, которое будут поставлять в Бурятию и Монголию



В городе Усолье-Сибирское Иркутской области состоялся запуск новой фабрики мороженого, которая стала вторым производителем этого продукта в регионе. Инвестиции в проект превысили 270 млн рублей. Трудоустроено 24 человека. Работа на предприятии будет организована в три смены.

Предприятие является одним из 14 резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское» и восьмым резидентом ТОСЭР, который начал выпуск продукции.

В рамках проекта, реализованного за 1,5 года, построено современное здание. Установленное оборудование соответствует требованиям по пищевой безопасности, минимизации аварийных ситуаций и отвечает современным требованиям к качеству продукта.

Производство мороженого на новой фабрике позволит дополнительно перерабатывать шесть тысяч тонн молока в год. Производственная мощность предприятия – до 20 тонн продукции в сутки. Для её изготовления будет использоваться натуральное молочное сырьё от местного производителя – сельскохозяйственного предприятия «Белореченское».

Упаковка также закупается у российских производителей. Кроме того, на предприятии действует собственная лаборатория качества, в которой непрерывно, с применением современных методов исследования и оборудования, контролируется весь процесс производства: от поступления сырья до выпуска готовой продукции. Разработанная в настоящее время линейка мороженого включает себя 54 вида продукта.

Сбыт готовой продукции будет осуществляться через фирменные магазины и через торговые точки других производителей региона. Подписаны договоры с пятью дистрибьюторами. Предприятие также ведёт переговоры с торговыми сетями, работающими на территории Иркутской области, Республики Бурятия. Также обсуждаются поставки продукции в Монголию.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ