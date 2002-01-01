В Иркутской области обновили один из основных агрегатов на заводе ферросплавов за 1,1 млрд рублей



В Иркутской области на ООО «Братский завод ферросплавов» (входит в Группу компаний «Мечел») модернизировали один из основных производственных агрегатов — рудотермическую печь № 3. Увеличение мощности агрегата позволит нарастить выпуск продукции на 40%. Инвестиции в реконструкцию составили около 1,1 млрд рублей.

В ходе работ старое оборудование полностью демонтировали, установили новую ванну с огнеупорной кладкой для выплавки ферросплавов, внедрили автоматизированную систему управления техническим процессом. Теперь работа печи контролируется компьютером.

Реконструкция коснулась и газоочистных установок, благодаря чему повышение производственной мощности печи не приведёт к увеличению нагрузки на окружающую среду.

Продукцию завода — высокопроцентный ферросилиций (с содержанием кремния 65% и 75%) — применяют на металлургических производствах для выплавки стали. Ферросилиций, выпускаемый на Братском заводе ферросплавов, имеет международный сертификат качества и даже превосходит требования мирового рынка по допускам примесей.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ