В Иркутской области обновили один из основных агрегатов на заводе ферросплавов за 1,1 млрд рублей
Апр 17
В Иркутской области на ООО «Братский завод ферросплавов» (входит в Группу компаний «Мечел») модернизировали один из основных производственных агрегатов — рудотермическую печь № 3. Увеличение мощности агрегата позволит нарастить выпуск продукции на 40%. Инвестиции в реконструкцию составили около 1,1 млрд рублей.
В ходе работ старое оборудование полностью демонтировали, установили новую ванну с огнеупорной кладкой для выплавки ферросплавов, внедрили автоматизированную систему управления техническим процессом. Теперь работа печи контролируется компьютером.
Реконструкция коснулась и газоочистных установок, благодаря чему повышение производственной мощности печи не приведёт к увеличению нагрузки на окружающую среду.
Продукцию завода — высокопроцентный ферросилиций (с содержанием кремния 65% и 75%) — применяют на металлургических производствах для выплавки стали. Ферросилиций, выпускаемый на Братском заводе ферросплавов, имеет международный сертификат качества и даже превосходит требования мирового рынка по допускам примесей.
Иркутская область, Сибирский федеральный округ
17 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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