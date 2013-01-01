В Иркутской области не останавливаются стройки социально важных объектов



В Иркутской области строительство социально важных объектов не остановится из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Переноса сроков строительства и ввода объектов в эксплуатацию не будет. Сотрудникам строительных компаний, которые обязаны обеспечивать безопасность своих работников, оформлены спецпропуска для беспрепятственного проезда к месту проведения работ.

В регионе будут продолжены или начаты все запланированные стройки, прежде всего, строительство многоквартирных и частных жилых домов для пострадавших от наводнения летом 2019 года.

В ближайшее время начнется строительство жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинска, где под застройку отведено 60 га. В городе в результате наводнения лишились жилья 1,7 тыс. семей. В новом микрорайоне построят школу на 520 учеников, детский сад на 140 мест, пять многоквартирных и 72 индивидуальных дома. Сейчас идет их проектирование.

Строительная площадка в Восточном обеспечена временным электроснабжением, начато строительство улично-дорожной сети. Завершается госэкспертиза проекта прокладки инженерных сетей. Найдена возможность проложить другую дорогу в микрорайон, она будет короче существующей на 3 км.

Также в микрорайоне Восточный может быть построено жилье для медиков и детей-сирот. Дома возведут по программе расселения граждан из аварийного жилья. Рядом появятся лыжная база и бассейн, а также необходимый городу туберкулезный диспансер.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ