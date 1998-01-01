В Иркутске открыли завод по производству глюкометров и тест -полосок для больных диабетом
В этот проект, реализованный в рамках программы импортозамещения в сфере медицинских изделий в России, компания «МедТехСервис» и Корпорация развития Иркутской области инвестировали около 500 млн рублей.
За полтора года было построено новое здание производственно-складского комплекса площадью 4 тысячи квадратных метров, новое здание административно-бытового комплекса, современные производственные площади - так называемые «чистые комнаты». На предприятии создано 70 высокотехнологичных рабочих мест.
На заводе мощностью более 300 млн тест-полосок в год установлено оборудование компании из Республики Корея. Тест-полоски для измерения уровня сахара в крови будут изготавливать на основе инновационной технологии с применением фермента последнего поколения GDH-FAD и карбоновым напылением электродов. Это повысит точность результата, снизит себестоимость и цену продукта на 20-50 процентов в сравнении с зарубежными аналогами. При этом будет обеспечено соответствие тест-полосок самым современным международным стандартам качества.
Глюкометры будут собирать из корейских комплектующих на заводе «Медтехсервиса». Часть произведенных здесь моделей будет работать работают как самостоятельные устройства, часть - через приложение на смартфоне, которое будет выгружать в облако результаты измерений.
Иркутская область, Сибирский федеральный округ
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