В Иркутске открыли завод по производству глюкометров и тест -полосок для больных диабетом



В этот проект, реализованный в рамках программы импортозамещения в сфере медицинских изделий в России, компания «МедТехСервис» и Корпорация развития Иркутской области инвестировали около 500 млн рублей.

Вложенные корпорацией 173 млн рублей позволили снизить финансовую нагрузку на инвесторов на этапе запуска проекта. При этом Корпорация развития Иркутской области стала соучредителем нового предприятия - ей принадлежит 49 процентов акций уставного капитала.

За полтора года было построено новое здание производственно-складского комплекса площадью 4 тысячи квадратных метров, новое здание административно-бытового комплекса, современные производственные площади - так называемые «чистые комнаты». На предприятии создано 70 высокотехнологичных рабочих мест.

На заводе мощностью более 300 млн тест-полосок в год установлено оборудование компании из Республики Корея. Тест-полоски для измерения уровня сахара в крови будут изготавливать на основе инновационной технологии с применением фермента последнего поколения GDH-FAD и карбоновым напылением электродов. Это повысит точность результата, снизит себестоимость и цену продукта на 20-50 процентов в сравнении с зарубежными аналогами. При этом будет обеспечено соответствие тест-полосок самым современным международным стандартам качества.

Глюкометры будут собирать из корейских комплектующих на заводе «Медтехсервиса». Часть произведенных здесь моделей будет работать работают как самостоятельные устройства, часть - через приложение на смартфоне, которое будет выгружать в облако результаты измерений.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ