В Ингушетии ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей



Инвестиционный проект общей стоимостью 4,8 млрд рублей реализуется в рамках соглашения, заключено на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В 2019-2025 годах в Республике Ингушетия будет построен промышленного тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей площадью 20 га, который позволит трудоустроить более 200 человек.

Сегодня в уже построенных корпусах ведутся работы по посадке томатов сортов «Манар» и «Черри» на площади 10 га. Технология предусматривает выращивание овощей в лотках с безгрунтовым кокосовым субстратом и подачей питательного раствора компьютеризированной системой.

По словам главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова, этот проект станет одним из крупнейших в сфере АПК, а с вводом новых теплиц регион нарастим объем производства и увеличит экспорт овощной продукции.

В дальнейшем ООО «Агрокомбинат «Сунжа» планирует расширить производство овощей на площади до 50 га. Производительность тепличного комплекса составит от 10 тыс. до 23 тыс. тонн продукции в год

Республика Ингушетия, Северо-Кавказский федеральный округ