В информационном мире грядут перемены

В настоящее время российское государство придает особое значение повышению конкурентоспособности отечественного бизнеса на международной арене, формированию привлекательного делового имиджа страны за рубежом, приоритетному развитию отечественной экономики и реализации национальных проектов. О приоритетах социально-экономического развития страны постоянно говорится на заседаниях Совета безопасности, российского правительства, форумах правящей партии «Единая Россия», многочисленных конференциях и форумах. Как считает директор Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Александр Шкирандо, «для достижения этих и других целей необходимо обеспечить эффективную и целенаправленную информационную поддержку государственной экономической политики, скоординировать ее по месту и времени, целям и задачам, содержанию, формам и методам, каналам продвижения».

Какие проблемы существуют в отрасли и изменения необходимы сегодня информационной сфере?

Все мы помним начало 90-х годов прошлого века. Это были сложные и переломные годы полные надежд и смелых замыслов. Советская школа журналистики распадалась, а на смену в массовом порядке пришли «рерайтеры», пишущие на любые темы на основе ранее уже написанных текстов, нередко заимствованных из западных СМИ. Пришло время теле- и радио- программ, как под копирку взятых из иностранных медиа. Патриотически настроенные журналисты, в свое время ратовавшие за возрождение национальной экономики и поддержку отечественного предпринимательства, были вытеснены на периферию медийной и информационно-коммуникационной жизни.

Но жизнь не стоит на месте. Наступило время перемен, в том числе в информационном мире. Российская экономика растет, развивается, постоянно получает новые вызовы, реакцией на которые должны быть смелые, современные, инновационные шаги. Импортозамещение и поддержка отечественного производителя, национальные проекты, цифровизация – это пример совместной работы власти и бизнеса по поиску прорывных решений на пути экономического развития. И крайне важно, чтобы СМИ всячески содействовали этим процессам профессиональными словом, фото, видео, «постом», анимацией, инфографикой и др. Россия сегодня стремится к международной конкурентоспособности, экономическому росту, реализации национальных проектов и, как следствие, повышению уровня благосостояния граждан.

Изменить ситуацию в лучшую сторону невозможно, если на смену разрушительному вектору направленности многих российских, прежде всего, федеральных медиа, нередко продвигающих информацию в русле зарубежного заидеологизированного «мейнстрима», не придет созидательная информация, консолидирующая и мобилизующая общество. Ситуация усугубляется тем, что сегодня наблюдается серьезная нехватка профессиональных журналистов и СМИ, специализирующихся на отраслевой проблематике.

Важный индикатор деловой активности – реклама. В настоящее время интернет-реклама обошла телевидение по объему продаж. Однако недостаточно относиться к рекламе как источнику легкой прибыли, индикатору деловой активности, эффективному инструменту продвижения товаров и услуг. Сегодня реклама – это мощнейшее информационно-пропагандистское средство не только бизнес – структур, но и государств в глобальной политико-экономической конкуренции. Кстати, многие эксперты, глядя на триумфальное шествие сетевых медиа и интернет-изданий, в свое время предрекали смерть печатной журналистике, но газеты и журналы держатся и даже развиваются, прежде всего, благодаря актуальной качественной аналитике.

В отрасли сегодня происходят и другие серьезные изменения, поэтому требуется целенаправленный постоянный мониторинг положения дел в чрезвычайно важной для общества сфере. По данным Роскомнадзора, сохраняется отрицательная динамика регистрации всех средств массовой информации. Не преодолены тенденции сокращения количества регистрируемых печатных СМИ и закрытия киосков по продаже прессы. Между тем, нужны необходимые дотации социальнозначимых медиаресурсов. В настоящее время морально устарел и сам закон о СМИ, отдельные положения которого требуют кардинального пересмотра. На эту тему не раз высказывались эксперты системы ТПП РФ и, в частности, члены профильного комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций.

С появлением интернета еще ниже упало качество содержательной журналистики, и, прежде всего, отраслевой аналитики. Сегодня журналистское сообщество дошло до того, что в мировой паутине остается лишь 5-7 % оригинального контента, а остальное восполняет пресловутый «рерайтинг», переработка чужих публикаций, в чистом виде. Многие медиа на основе современных компьютерных технологий поставили на поток подготовку и продвижение новостной информации, которая, как правило, мало отличается от других событийных новостей. Ситуация усугубляется тем, что сформировалось виртуальное информационное пространство, которое переполнено «фейковыми» новостями. Оно, разительно отличаясь от реальности, тем не менее активно формирует общественное сознание.

Что делает бизнес–сообщество и, в частности, ТПП РФ для повышения уровня информационной поддержки экономики и бизнеса?

Система ТПП РФ изначально была сориентирована под национальные интересы. Еще в 1993 году возникла инициатива организации всероссийского журналистского конкурса для стимулирования развития новой, деловой журналистики, призванной поддержать процессы возрождения отечественной экономики. В 2020 году 8 апреля в Москве пройдут форум деловых СМИ и очередная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».

В настоящее время ТПП РФ, в том числе, с помощью конкурса продолжает поиск мастеров деловой журналистики, способных профессионально освещать экономическую и предпринимательскую тематики. По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, «нам бы хотелось, чтобы средства массовой информации объективно отражали проблемы и успехи становления отечественного предпринимательства, популяризировали наиболее значимые процессы в экономической сфере страны. Одновременно ставится задача поддержать журналистику, объединить устремления авторов со всех уголков России, открыть профессиональную дискуссию по актуальным проблемам информационного сообщества».

Мы знаем отечественное предпринимательство, как никто, и тесно сотрудничаем с журналистами, как на федеральном, так и на региональном уровне, стараясь через СМИ оперативно донести идеи и чаяния бизнеса до власти и общества. Считаем, что представители деловых медиа и отечественный бизнес являются равноправными союзниками и партнерами в решении актуальных задач, стоящих перед российской экономикой. Деловому сообществу необходима профессиональная поддержка, экспертные оценки журналистов, предлагающих новые возможности, помогающие предпринимателю находить нужную информацию, и принимать верные решения в конкретном бизнесе. Отечественный предприниматель заинтересован не только в профессиональном освещении информационных поводов, но и в аналитических исследованиях событий, явлений, процессов в экономике и бизнесе, в компетентных оценках и выводах, прогнозах.

В настоящее время система ТПП РФ – это 179 торгово-промышленных палат, объединяющих бизнес по всей стране. В рамках системы территориальных палат выпускается около 60 периодических печатных и электронных СМИ, регулярно печатаются тематические издания, функционирует более 250 интернет-ресурсов, успешно развивается федеральный видеоканал «ТПП-Информ», идет повседневная работа в социальных сервисах (сетях). PR-проектами и инициативами ТПП РФ являются мероприятия конкурсов «Экономическое возрождение России» и Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», профессионального праздника предпринимательского сообщества «День российского предпринимательства», Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век», Всероссийского налогового форума, Форума семейного предпринимательства "Успешная семья – успешная Россия", деятельность благотворительного фонда «Фонд помощи детям им. Е.М.Примакова» и др.

В настоящее время система ТПП РФ с опорой на партнерские и корпоративные медиа активно участвует в развитии российского бизнеса, в создании делового образа (имиджа) страны на международной арене, формировании нового облика отечественного предпринимательства, современного и конкурентоспособного, принимающего на себя ответственность перед обществом и государством. Сегодня смело можно сказать, что у российской деловой журналистики появляется свой профессиональный облик. Мастера деловой журналистики демонстрируют достаточно высокий уровень компетентности. В этом есть и наша заслуга. Тем не менее, в государственном масштабе для достижения целей экономического возрождения необходимо обеспечить эффективную и целенаправленную информационную поддержку государственной экономической политики, скоординировать ее по месту и времени, целям и задачам, содержанию, формам и методам, каналам продвижения.

Какова сегодня роль информационной поддержки в обеспечении конкурентоспособности российской экономики и бизнеса?

СМИ принадлежат серьезные рычаги воздействия на все стороны жизни и, в частности, формирование делового климата, повышение конкурентоспособности отечественного бизнеса и продвижения российских товаров и услуг внутри страны и за рубежом.

Хорошо известно, что ведущие зарубежные компании и бренды преуспевают в мире во многом благодаря целенаправленному, массированному и профессиональному продвижению на мировых рынках своих товаров и услуг. В истории развития предпринимательства было немало примеров, когда компания с небольшими уставными средствами добивалась многократной капитализации своего бизнеса за счет эффективного взаимодействия со СМИ, проведения агрессивной рекламной компании, развития собственных информационных коммуникаций.

В России успешно конкурировать с ведущими зарубежными компаниями могут лишь немногие и, прежде всего, лидеры российского бизнеса в энергетической сфере, в частности, Газпром, Лукойл, Роснефть и некоторые другие — Аэрофлот, РЖД, Северсталь. В своих интересах они умело пользуются поддержкой государства, региональных властей, располагают необходимыми средствами для финансирования своих информационно-рекламных кампаний.

Вместе с тем российскому малому и среднему бизнесу, который ограничен в своих возможностях, сложно успешно конкурировать не только на мировых рынках, но даже в самой России. Здесь с ними соперничают известные зарубежные бренды и их представительства, имеющие богатый опыт и несравнимо большие возможности финансирования своего продвижения уже на уровне головной структуры. Сегодня, чтобы выживать и как-то конкурировать, отдельные предприниматели нередко идут на разного рода ухищрения, прибегают к коррупционным схемам. Многим из них дешевле откупиться или проплатить продвижение товаров и услуг, чем изыскивать немалые средства на рекламу в СМИ.

Для обеспечения конкурентоспособности российской экономики и бизнеса не обойтись и без эффективного PR, который на 70-80% — это информационное продвижение и целевая реклама в СМИ. Сегодня важно, чтобы все национальные проектные начинания и инициативы получали свой PR, промоушен, адекватное своей значимости отражение в СМИ, поддержку и продвижение в сети интернет. Ведь нередко о важнейших решениях государства в сфере экономики и бизнеса общество почти ничего не знает.

Пресс-служба ТПП РФ