В Ижевске проходит Форум оружейников России



В день открытия между Правительством Удмуртской Республики и Фондом Росконгресс подписано соглашение о сотрудничестве и решено сделать ежегодным этот форум предприятий российского ОПК.

Подписи под документом поставили заместитель директора Фонда Росконгресс по организационному развитию, руководитель дирекции международных проектов Дмитрий Михайлов и глава Удмуртии Александр Бречалов, определив основные направления совместной деятельности по организации мероприятий и разработке проектов.

Было отмечено, что форум проводится в День оружейника, который празднуется в России 19 сентября. Указом Президента России о введении в стране этого праздника в 2011 году была поддержана инициатива легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова.

Местом проведения форума был выбран Ижевск, потому что именно этот город и регион дали России так много изобретений и мастеров оружейного дела, именно здесь расположено большое количество успешных предприятий ОПК.

В дни форума на Центральной площади Ижевска работает выставка военной техники заводов Удмуртии и ретроавтомобилей, которые предоставили ИЭМЗ «Купол», «Аксион-Холдинг», Сарапульский электрогенераторный завод, Концерн Калашников.

Александр Бречалов отметил, что Ижевский механический завод и другие предприятия Удмуртской республики реализуют большие инвестиционные проекты, а деловая программа форума оружейников позволяет определить те направления и стратегии развития, которые позволят всем российским компаниям еще более успешно конкурировать на мировом рынке вооружений.

В рамках деловой программы Форума оружейников России обсуждались финансовые инструменты развития конверсии оборонно-промышленного комплекса и меры господдержки экспорта гражданской продукции.

Спикеры дискуссии, модератором которой стал заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич, отметили, что одним из базовых инструментов поддержки являются новые программы заёмного финансирования Фонда развития промышленности – «Конверсия» и «Комплектующие изделия».

Фонд развития промышленности предоставляет на конкурсной основе льготные займы на проекты производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, «Внешэкономбанк» по отдельной программе кредитует крупные проекты оборонных предприятий по ставкам 5-7% годовых. Действуют программы субсидирования части затрат на НИОКР, субсидирования затрат на поставку пилотных партий новой промышленной продукции для организаций топливно-энергетического комплекса.

Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром финансирует затраты отечественных предприятий ОПК на участие в международных выставках и формирует на базе ГИС промышленности интерактивные каталоги продукции гражданского и двойного назначения.

Одной из главных задач региональных властей участники форума оружейников назвали популяризацию этих мер поддержки.

Ранее на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) подписано четырёхстороннее соглашение между Российским экспортным центром, Удмуртской Республикой, Корпорацией развития Удмуртской Республики и Школой экспорта РЭЦ. Цель этого соглашения – реализовать в регионе программу «Акселератор экспортного роста», создать условия для ведения успешной экспортной деятельности и повышения уровня информированности региональных предприятий о системных мерах господдержки в области внешнеэкономической деятельности.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ