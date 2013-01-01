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В Ярославской области запустили в производство снегоходов нового поколения для работы в Арктике

Фев 25
Москва Центральный федеральный округ
В Ярославской области запустили в производство снегоходов нового поколения для работы в Арктике

Компания «Русская механика» при поддержке ФПР реализовала инвестиционный проект, наладив выпуск снегоходов RM Vector 551i, адаптированных к климатическим условиям Крайнего Севера
ФРП предоставил «Русской механике» заем в размере 24,5 млн руб. на закупку оборудования и еще 10,5 млн руб. на развитие компании предоставил Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области.

Новый снегоход может развивать скорость до 105 км/ч. И способен перевозить людей и грузы по бездорожью, преодолевая глубокий снежный покров, склоны и траншеи при температуре оздуха от минус 40 до плюс пяти градусов.

АО «Русская механика» производит снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы, которые используются в сельском и лесном хозяйстве, в сфере туризма, геологии, в традиционных отраслях коренных народов Крайнего Севера, а также в сфере безопасности и охраны.

Ярославская область, Центральный федеральный округ



 
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