В Ярославской области заложили новейшее малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин»



На судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске началось строительство пятого новейшего судна проекта 19910 для ВМФ России, способного выполнять задачи на значительном удалении от пунктов базирования.

Судну присвоено имя в честь заслуженного гидрографа Якова Яковлевича Лапушкина, который в годы Великой Отечественной войны был начальником Гидрографического управления Военно-Морского Флота.

Тактико-технические данные судна «Яков Лапушкин», которое будет оснащено самыми современными техническими средствами, позволят проводить гидрографические исследования на удалении более 3000 миль от пунктов базирования, а улучшенный ледовый класс конструкции корпуса дает возможность военным гидрографам работать в сложной ледовой обстановке.

Включение в состав ВМФ малых гидрографических судов проекта 19910 позволит повысить эффективность навигационно-гидрографического обеспечения действий сил флота и общего мореплавания.

Сегодня строятся два судна проекта 19910 - «Николай Скосырев» на предприятии «Вымпел» в Рыбнинске и «Александр Рогоцкий» на АО «Судостроительный завод имени Октябрьской Революции» в Благовещенске. Они будут сданы в эксплуатацию в 2019 году и будут включены в состав Северного и Тихоокеанского флотов.

Судно «Яков Лапушкин» согласно государственному контракту «Вымпел» должен передать заказчику в 2022 году. Планируется, что это малое гидрографическое судно войдет в состав Балтийского флота.

Ярославская область, Центральный федеральный округ