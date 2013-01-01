В Ярославской области стартует уникальное для России производство дизельных и газовых двигателей



В г. Тутаеве Ярославской области на территории опережающего развития компания «КамАЗ Вейчай» (совместное предприятие ПАО «КамАЗ» и китайской компании Weichai Power Co) на площадях ПАО «Тутаевский моторный завод» приступает к реализации инвестпроекта по производству индустриальных дизельных и газовых двигателей для судов, локомотивов, дизельных и газовых электрогенераторов, а также большегрузной спецтехники. Сумма инвестиций в проект – 0,5 млрд рублей. Создается порядка 150 рабочих мест.

В ноябре будут завершены поставки оборудования, необходимого для запуска предприятия, а также приняты на работу первые 13 сотрудников. В их числе – и китайские специалисты, которые проведут наладку и испытание агрегатов.

Первую партию двигателей в количестве 30-40 единиц выпустят уже в начале 2020 года. После выхода на максимальную мощность предприятие будет ежегодно производить до 800 двигателей, соответствующих мировым экологическим стандартам Stage IIIA.

Помимо поставок инновационной высокотехнологичной продукции, предприятие намерено оказывать полный комплекс услуг по сервисному обслуживанию двигателей и ремонту любой сложности, оперативной поставке оригинальных запчастей, консультированию и обучению персонала, обслуживающего двигатели.

Предполагается, что основным регионом сбыта двигателей станут страны СНГ и Таможенного союза Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

Ярославская область, Центральный федеральный округ