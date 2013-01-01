В Ярославской области спущен на воду первый за 15 лет траулер-свежьевик для мурманских рыбаков
Ноя 21
В Рыбинске Ярославской области состоялась церемония спуска на воду малого рыболовного траулера-свежьевика для рыбодобывающего предприятия ООО ПТФ «Карелрыба». Это первое судно, построенное для рыбаков-прибрежников за последние 15 лет.
Судно, построенное на ярославских ССЗ «Вымпел» и «Верфи братьев Нобель», предназначено для прибрежного лова рыбы траловым методом. На борту траулера можно производить первичную обработку и охлаждение рыбы в разделанном и неразделанном виде, доставку и выгрузку улова на рыбозаводы.
Объём рефрижераторного трюма малого траулера обеспечивает размещение рыбы в ящиках общей массой 70 тонн. Экипаж судна — 10 чел. Дальность плавания — 3400 миль. Судну предстоит пройти швартовные и ходовые испытания перед сдачей заказчику.
Ярославская область, Центральный федеральный округ
21 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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