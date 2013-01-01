В Ярославской области создадут импортозамещающее производство инъекционных медицинских игл



Соответствующее соглашение и в рамках Ярославского инвестиционного форума подписали руководители Корпорации развития Ярославской области и дочерней компании АО «ИМЦ концерна «Вега» ООО «Технологии композитов».

Производство медицинских игл полного цикла будет создано на основе южнокорейской технологии. Договор о трансфере технологий еще в ноябре прошлого года был заключен между производителем медицинских изделий «C&M-TECH» из города Тэгу в Южной Корее и АО «ИМЦ концерна «Вега».

По словам исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко, создается первое российское производство медицинских игл такого уровня, которое уже в первый год работы предприятия позволит вдвое снизить зависимость от импортных поставок.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев отметил, что сегодня медицинские иглы импортируются в Россию из Европы и из Китая. Новое предприятие позволит охватить отечественной продукцией половину российского рынка. Дальнейшее расширение производства даст возможность полностью удовлетворить внутренний спрос и вывести российскую продукцию на международный рынок.

Детальной проработкой проекта, реализация которого начнется в 2019 году, занимается Корпорация развития Ярославской области. Компания «Технологии композитов» проходит процедуру включения в реестр резидентов ТОР «Ростов».

На новом предприятии будет создано более 150 рабочих мест. Здесь ежегодно будут выпускать до 700 миллионов медицинских изделий – инъекционных и дентальных игл, игл для вакуумных систем забора крови.

Инвестиции в проект составят 797 миллионов рублей. Из них 500 миллионов в виде льготного займа сроком на пять лет предоставляет Фонд развития промышленности, а 297 миллионов собственных средств вкладывает ИМЦ концерна «Вега».

Ярославская область, Центральный федеральный округ