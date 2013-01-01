В Ярославской области появился племенной завод по разведению овец романовской породы
Первым в регионе предприятием, которое получило право заниматься этой деятельностью, стала агрофирма «Авангард», до сих пор имевшая статус генофондного хозяйства.
Племенное романовское овцеводство поддерживают на региональном и федеральном уровнях. Сегодня ставка субсидии из федерального бюджета на содержание овцематки в Ярославской области самая высокая в Центральном федеральном округе - 20 тысяч рублей на одну условную голову. В прошлом году на субсидии выделили около пяти с половиной миллионов рублей.
По данным департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области, романовская является одной из самых перспективных пород как в России, так и во всем мире, а племенное овцеводство – одним из ключевых направлений развития отрасли в регионе. Кроме того, в Ярославской области планируют выращивать на мясо баранов мясных пород, производить сыры из овечьего молока, изготавливать валяные изделия одежду и обувь из овчины.
Ярославская область, Центральный федеральный округ
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