В Ярославской области начал работу комплекс по дроблению отходов, построенный за счет экосбора



В Ярославской области на полигоне «Скоково» запущен новый комплекс по дроблению отходов, который значительно сократит объемы мусора, подлежащие захоронению. Запуск мусородробильного комплекса – важный этап работы по повышению экологической безопасности региона. Общая стоимость объекта – 52,5 млн рублей. Он создан в рамках соглашения между Правительством области и Министерством природных ресурсов РФ за счет субсидии из средств экологического сбора, вносимого производителями и импортерами товаров.

На комплексе будут перерабатывать использованные автомобильные шины, а также отходы, которые поступают на полигон после сноса старых сооружений. Полученные фракции будут использоваться в дальнейшем для подсыпки дорожного полотна (кирпичная крошка) и для изготовления уличных покрытий как добавка к асфальтовой смеси (крошка из резины).

В рамках проекта на полигоне «Скоково» выполнено ограждение территории, сооружены дороги, заменены автомобильные весы, обновлено оборудование радиационного контроля. Закуплено 12 единиц спецтехники отечественного производства, установлена система видеонаблюдения и двухканальный пороговый сигнализатор. Идет подготовка площадки для станции очистки фильтрата.

Ярославская область, Центральный федеральный округ