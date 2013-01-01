В Ярославской области дали старт строительству завода газопоршневых и дизельных электростанций



В Тутаеве прошла церемония закладки камня в основание нового производства «Компании Дизель», соглашение о создании которого было подписано в мае на ПМЭФ-2018.

В Тутаеве сегодня уже работает один завод ООО «Компания Дизель», где трудятся 150 человек и изготавливают дизельные электростанции, блок-контейнеры, другое силовое оборудование. Директор ООО «Компания Дизель» Андрей Шепеляев провел для участников церемонии экскурсию на предприятии, показал выставку гибридных станций, продемонстрировал вездеходную технику «SHERP».

На предприятии действует система бережливого производства, все электростанции проходят предварительные нагрузочные испытания, а основными заказчиками его продукции являются «Газпром», «Транснефть», НК «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл».

Новый завод «Передовая энергетика» ориентирован на выпуск дизельных электростанций мощностью свыше 640 кВт, газопоршневых электростанций мощностью от 3 кВт до 3 МВт, гибридных электростанций. Запуск предприятия запланирован на четвертый квартал 2019 года. Общий объем инвестиций составит более 150 миллионов рублей. В результате реализации проекта будет создано более 100 новых рабочих мест.

«Предприятие «Компании Дизель» за 12 лет стало одним из крупнейших производителей дизельных электростанций в России. Такие предприятия, как «Компания Дизель», работают на развитие экономики нашего региона и всей страны, пополняют бюджет, помогают местным властям в решении социальных задач, обеспечивают работой квалифицированных специалистов, Мы считаем своей стратегической задачей создание условий для успешного развития такого бизнеса»,– сказал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Андрей Шепеляев поблагодарил за поддержку инвестиционного проекта правительство региона, Корпорацию развития Ярославской области, и ПАО «Сбербанк» и пригласил всех участников церемонии на открытие завода в конце следующего года.

Ярославская область, Центральный федеральный округ