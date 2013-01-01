В Ярославле открыли новый фармацевтический завод по выпуску жизненно необходимого препарата



В Ярославском индустриальном парке «Новоселки» 18 июня запущен новый фармацевтический завод «Безен Хелскеа», специализирующийся на производстве оригинального лекарственного препарата - микронизированного прогестерона. В реализацию проекта инвестировано более 700 млн рублей. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 10 млн упаковок в год.

Серийный выпуск препарата запланирован на вторую половину 2019 года. Производственных мощностей завода достаточно, чтобы удовлетворить потребность не только России, но и стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

— Препарат нереально актуален и нереально важен, его никогда не будет много. Здравоохранение отмечает взлет по нашему направлению. Снижена материнская смертность, младенческая смертность, — отметила доктор медицинских наук, профессор Лейла Адамян на открытии завода.

Идентичный природному гормону организма микронизированный прогестерон — один из особо значимых для современного акушерства и гинекологии препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП).

Применение микронизированного прогестерона при дефиците собственного гормона в организме женщины способствует лечению бесплодия и снижения неонатальной заболеваемости и смертности.

Ярославский фармацевтический кластер — один из наиболее успешных бизнес-проектов последнего времени. На сегодня общий объём инвестиций в отрасль уже превышает 27 млрд рублей. Сегодня в фармацевтической отрасли Ярославской области работают уже шесть компаний, на которых трудятся около 1200 человек.

Ярославская область, Центральный федеральный округ