В Ямало-Ненецком автономном округе ввели в эксплуатацию три месторождения нефти



В Ямало-Ненецком автономном округе ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в пробную эксплуатацию три нефтяных месторождения Командиршорской группы в пределах Лайского вала Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Начальные извлекаемые запасы месторождений оцениваются в 11 млн тонн. Добыча начата на всех трех геологических структурах группы.

Все месторождения Командиршорской группы расположены за Северным полярным кругом в 40 км западнее Харьягинского месторождения. Добытая нефть транспортируется по автозимнику для дальнейшей подготовки на Центральный пункт сбора нефти и газа «Харьягинский».

Проект обустройства Командиршорской группы месторождений предполагает строительство системы сбора, мощностей по подготовке нефти и газа: трубопроводов, технического оснащения для управления, измерительных установок, сепараторов и резервуаров. Кроме того, планируется сооружение воздушной линии электропередачи 35 кВт и подстанции для электроснабжения объектов месторождений.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ