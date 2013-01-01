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Русский космос

В Ямало-Ненецком автономном округе ввели в эксплуатацию три месторождения нефти

Апр 10
Москва Центральный федеральный округ
В Ямало-Ненецком автономном округе ввели в эксплуатацию три месторождения нефти

В Ямало-Ненецком автономном округе ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в пробную эксплуатацию три нефтяных месторождения Командиршорской группы в пределах Лайского вала Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Начальные извлекаемые запасы месторождений оцениваются в 11 млн тонн. Добыча начата на всех трех геологических структурах группы.
Все месторождения Командиршорской группы расположены за Северным полярным кругом в 40 км западнее Харьягинского месторождения. Добытая нефть транспортируется по автозимнику для дальнейшей подготовки на Центральный пункт сбора нефти и газа «Харьягинский».

Проект обустройства Командиршорской группы месторождений предполагает строительство системы сбора, мощностей по подготовке нефти и газа: трубопроводов, технического оснащения для управления, измерительных установок, сепараторов и резервуаров. Кроме того, планируется сооружение воздушной линии электропередачи 35 кВт и подстанции для электроснабжения объектов месторождений.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ



 
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