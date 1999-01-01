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В Якутии завершили строительство станции Нижний Бестях на Амуро-Якутской магистрали

Мар 28
Москва Центральный федеральный округ
В Якутии завершили строительство станции Нижний Бестях на Амуро-Якутской магистрали

Конечная станция этой магистрали стала крупнейшим железнодорожным узлом на Северо-Востоке России.
Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) протяжённостью 767 км начали еще в1985 году. За последние десять лет было построено 432 километра этой железной дороги, связывающей Якутию с Транссибирской магистралью (Транссибом) и Байкало-Амурской магистралью (БАМом).

Железнодорожная проходит по пересеченной местности, через крупные мостовые переходы между реками Алдан и Амгу, построена и будет работать в условиях вечной мерзлоты.

Станция Нижний Бестях имеет протяженность пять километров и уже принимает грузовые поезда. Полноценное движение пассажирских составов на железнодорожном участке Беркакит — Нижний Бестях планируется запустить до конца 2019 года.

Республика Саха (Якутия), Сибирский федеральный округ



 
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