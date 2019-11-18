В Якутии запустили волоконно-оптическую линию связи Амга – Усть-Мая для высокоскоростного интернета



В п. Усть-Мая Республики Саха (Якутия) запустили волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) «Амга – Усть-Мая», построенную компанией «Ростелеком» по нацпроекту «Цифровая экономика». В торжественном запуске ВОЛС и сети сотовой связи четвёртого поколения принял участие глава региона Айсен Николаев.

Протяженность линии связи составила свыше 180 километров. Интернет работает по технологии АДСЛ со скоростью до 5 Мбит в секунду и технологии GPON со скоростью до 50 Мбит в секунду.

Скоростной интернет в Усть-Мае стал доступен 900 домам. Теперь 2,5 тыс. жителей поселка могут подключиться к интерактивному телевидению и другим цифровым сервисам.

Кроме Усть-Маи интернет появился в селе Сулгаччы Амгинского района. Он охватил порядка трех тысяч якутян. В ближайших планах – подключить села Петропавловск и Кюпцы Усть-Майского района.

Глава республики сообщил, что в течение двух лет к интернету будет подключено свыше 30 социальных объектов Усть-Майского района Якутии: больницы, школы, пожарные части, ФАПы и т.д.

До конца 2020 года в эксплуатацию введут ВОЛС по маршруту «Удачный - Харыялах - Оленек», и тогда скоростной интернет появится за Полярным кругом.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ