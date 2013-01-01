В Якутии запустили в работу шагающий экскаватор «Уралмашзавода» за 1 млрд рублей



На Эльгинском угольном комплексе (Якутия) ввели в эксплуатацию мощный шагающий экскаватор производства «Уралмашзавода» (г. Екатеринбург) стоимостью более 1 млрд рублей, который способен отгружать свыше 3 млн кубометров горной массы в год.

«Запуск шагающего экскаватора — историческое событие для компании, это даст нам возможность применять более дешёвую бестранспортную систему разработки. Машина была собрана в рекордно короткие сроки, что позволит уже в ближайшее время увеличить объем вскрышных работ для выполнения производственных показателей», — отметил управляющий директор компании «Эльгауголь» Иван Цепков.

Экскаватор собран на «Уралмашзаводе» по специальному заказу. Это самый мощный драглайн в линейке экскаваторов завода. Длина стрелы составляет 90 метров, емкость ковша — 20 кубометров. Новая машина способна работать в самых тяжелых горно-геологических и климатических условиях при температуре воздуха до минус 40 градусов.

На экскаваторе установлен гидравлический механизм шагания. При «шаге» вес переносится на опорные «башмаки». Каждый «башмак» управляется гидроцилиндрами, которые обеспечивают плавное перемещение и высокую маневренность машины. Информационно-диагностическая система позволяет машинисту контролировать производительность техники, расход электроэнергии и другие параметры работы.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ