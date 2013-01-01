В Якутии ввели в эксплуатацию месторождение Гросс с годовой добычей 12 млн тонн золотоносной руды



Золотодобывающая компания Nordgold рассчитывает, что рудник в Нерюнгринском районе принесёт 6-7 тонн золота уже в 2019 году.

Сегодня в здании корпуса крупного дробления заработала новая гирационная дробилка Metso и сопутствующее оборудование.

В дистанционном запуске рудника с площадки IV Восточного экономического форума приняли участие исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и генеральный директор золотодобывающей компании Nordgold Николай Зеленский.

Общий объем капитальных вложений в строительство рудника «Гросс», которое ведется с середины 2016 года, оценивается в 250 млн долларов. В период строительства были созданы более 300 временных рабочих мест, а на весь период освоения Nordgold создаст более 900 рабочих мест. Сегодня операционную деятельность «Гросса» обеспечивают 400 постоянных рабочих. Еще столько же будут трудоустроены на рудник до конца этого года.

«Мы видим, что с открытием этого рудника Нерюнгринский район и в целом золотодобывающая отрасль в Якутии получат новый толчок в развитии, новые рабочие места и новые объекты социальной сферы», — отметил Владимир Солодов.

По словам Николая Зеленского, после выхода на полную мощность «Гросс» будет добывать около 12 млн тонн руды и производить приблизительно 200 тыс.унций золота в год в течение 17 лет.

Доказанные и вероятные запасы месторождения Гросс по состоянию на оцениваются в 4,4 млн унций, а оцененные и выявленные ресурсы — 7,6 млн унций, предполагаемые — 0,9 млн унций.

Месторождение находится в 125 км к северо-востоку от станции Икабья БАМа и в 4 км от действующего рудника кучного выщелачивания Nordgold «Нерюнгри».

Республика Саха(Якутия), Сибирский федеральный округ