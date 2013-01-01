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В Якутии стартовала открытая добыча золота на Нежданинском месторождении

Фев 1
Москва Центральный федеральный округ
В Якутии стартовала открытая добыча золота на Нежданинском месторождении

Крупнейший российский производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков компания Polymetal ведет строительство вспомогательной инфраструктуры и готовит площадку для перерабатывающей фабрики.
Предприятия холдинга Polymetal расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане, а теперь создаются в Якутии.

Нежданинское — четвертое по величине месторождение золота в России. Рудные запасы золота для открытой добычи оценены по международным стандартам в 15,5 млн т, содержащих 2 млн унций золотого эквивалента. Среднее содержание золота — 4 грамма на тонну.

Первоначальные капитальные затраты до начала производства оцениваются в 234 млн долларов.

Добычные работы в зимнее время сведены к устройству подъездной дороги к карьеру, которое требует выемки большого количества пустой породы. Завершено строительство двух новых общежитий и административного здания. Начались земляные работы для перерабатывающей фабрики,

Производство золота может начаться в первой половине 2022 года. В компании Polymetal ожидают, что добыча на Нежданинском составит 150 тыс. унций в год.

Республика Саха(Якутия), Дальневосточный федеральный округ



 
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