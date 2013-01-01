В Якутии начали буровые работы на кимберлитовой трубке «Мир» для восстановления добычи алмазов



В Якутии в районе г. Мирный специалисты Вилюйской геологоразведочной экспедиции (ВГРЭ) приступили к буровым работам для доизучения кимберлитовой трубки «Мир» в рамках стратегического инвестиционного проекта по восстановлению добычи алмазов на уникальном месторождении. Весь комплекс геологоразведочных работ, которые планируется выполнить в течение 2020-2021 годов, оценивается в 2 млрд рублей.

На первом этапе будут проведены работы на глубине 1200-1600 метров от поверхности. Это позволит точнее изучить размеры трубки, ее положение, содержание и качество алмазов, а также горно-геологические и гидрогеологические условия месторождения.

Разведку бурением предстоит вести в пределах водоносных горизонтов и мощных соленасыщенных пластов. Поэтому при планировании и проведении работ особое внимание уделяется вопросам промышленной и экологической безопасности.

Планируется, что из одного материнского ствола будут пробурены 15 отдельных разведочных стволов, которые охватят всю глубокую часть трубки и дадут уникальные знания о геологии месторождения.

Параллельно будет осуществляться бурение двух вертикальных скважин для изучения инженерно-геологических условий месторождения для проектирования будущих стволов рудника.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ