В Якутии дан старт строительству судоверфи и терминала Ленского речного пароходства за 8,2 млрд руб.



Новые резиденты ТОР «Якутия» ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях» и АО «Жатайская судоверфь», подконтрольные ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» (ЛОРП), приступают к реализации комплексного инвестпроекта по созданию высокотехнологичной судоверфи для строительства современного речного флота и перевалочного терминала общей стоимостью 8,2 млрд рублей. При этом будет создано более 780 рабочих мест.

Перевалочный комплекс построят в поселке Нижний Бестях в 18 км от города Якутска на правом берегу реки Лена. Объект выгодно расположится на пересечении железнодорожных, речных и автомобильных путей.

Услуги терминала будут включать накопление и хранение межнавигационного запаса грузов, разгрузку и погрузку грузов на суда, железнодорожный и автомобильный транспорт. Мощность терминала составит 2 млн тонн грузов в год.

Новый объект на базе судоремонтно-судостроительного завода в поселке Жатай будет выпускать порядка десяти судов речного класса и проводить утилизацию двух списанных судов в год.

Обновленный речной флот обеспечит бесперебойную перевозку грузов в Ленском бассейне и на Северо-Востоке Арктической зоны, в том числе через Северный морской путь. Проект планируется завершить в 2021 году.

Республики Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ