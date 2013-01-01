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В Ханты-Мансийском автономном округе открыли крупнейший в регионе «Центр югорского спорта»

Мар 29
Москва Центральный федеральный округ
В Ханты-Мансийском автономном округе открыли крупнейший в регионе «Центр югорского спорта»

В Югорске построен один из самых крупных в Уральском округе спортивный комплекс - на площади почти 18 тыс. кв. метров могут одновременно заниматься 390 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.
Трёхэтажный комплекс, построенный с использованием самых современных технологий и материалов, включает семь спортивных залов и комплекс плавательных бассейнов с аквапарком. Здесь также оборудованы тренажерный зал, сауна, фитнес - центр, универсальный игровой зал, универсальный тренировочный зал, аквапарк, кафе и конференц-зал. Все помещения адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В здании комплекса будет располагаться спортивная школа олимпийского резерва для 1,4 тыс. воспитанников. Но при этом здесь смогут заниматься все желающие жители Югорска независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.

«Центр югорского спорта» предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по 16 видам спорта, в том числе по мини-футболу, волейболу, боксу, акробатике, баскетболу, восточным единоборствам.

Спорткомплекс станет площадкой для проведения всероссийских и окружных спортивных соревнований. Кроме того, в ФСК смогут заниматься не только профессиональные спортсмены

За соревнованиями зрители могут наблюдать с трибун на 2200 мест.

Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральный округ



 
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