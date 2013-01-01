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В Ханты-Мансийском автономном округе модернизировали три ключевых энергообъекта

Ноя 28
Москва Центральный федеральный округ
В Ханты-Мансийском автономном округе модернизировали три ключевых энергообъекта

В Ханты-Мансийском автономном округе ПАО «ФСК ЕЭС» модернизировало противоаварийную автоматику на трех ключевых подстанциях региона «Пыть-Ях», «Святогор» и «Магистральная». Новое оборудование обеспечит условия для увеличения на 108 МВт передачи максимальной мощности производственным объектам компании «Роснефть» в Нефтеюганском районе.
На энергообъектах установлены цифровые устройства с функциями защиты от перегрузки автотрансформаторов и линий электропередачи в связи с предстоящим подключением к ним новых центров питания.

Беспоребойной электроэнергией будут обеспечены производственные объекты Встречного, Среднеугутского, Среднебалыкского, Кузоваткинского и Мамонтовского месторождений нефти, разработку которых ведет НК «Роснефть».

Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральный округ



 
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