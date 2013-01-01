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В Хакасии увеличили мощности по выращиванию молоди осетровых видов рыб до 2,5 млн штук

Авг 21
Москва Центральный федеральный округ
В Хакасии увеличили мощности по выращиванию молоди осетровых видов рыб до 2,5 млн штук

В Алтайском районе Республики Хакасия состоялось торжественное открытие нового производственного цеха на Белоярском рыбоводном заводе, входящем в госкорпорацию Главрыбвод. Теперь хакасское отделение будет ежегодно выпускать в полтора раза больше мальков ценных видов рыб в низовья Енисея.
Сегодня текущая производственная мощность завода по подращиванию и выпуску молоди сибирского осетра, стерляди и хариуса составляет более 1 млн штук. Новое здание — это летний цех. Второй этап: реконструкция зимнего корпуса.

«Мы в этом году заработаем деньги на построенном цехе и начнём установку замкнутого водоснабжения, где можно будет регулировать любую температуру», — отметила главный рыбовод Белоярского завода Любовь Шпет. По ее словам, с помощью установки осётр будет вырастать до половозрелого возраста не 23 года, а 7-8 лет. Кроме того, завод планирует в ближайшее время запустить производственный инкубатор.

Республики Хакасия, Сибирский федеральный округ



 
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