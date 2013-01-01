В Хакасии погружен первый уголь Бейского месторождения на новом грузовом комплексе станции Хоных



На станции Хоных Красноярской железной дороги (Республика Хакасия), расположенной вблизи разрезов Бейского каменноугольного месторождения, введены в эксплуатацию новый погрузочный комплекс и подъездные пути необщего пользования, примыкающие к магистральной железнодорожной инфраструктуре. Первый состав из 65 вагонов отправлен со станции в восточном направлении.

В ходе первого этапа проекта по модернизации мощностей станции Хоных под погрузку угля предприятием «Аршановский разрез» построено 4,47 км путей необщего пользования, уложено 5 стрелочных переводов, возведен мост через реку Уйбат протяженностью 95 метров.

Созданная на станции Хоных инфраструктура позволяет дополнительно перевозить по железной дороге 480 тыс. тонн угля в год. Также появились возможности для использования логистических мощностей станций Абакан и Ташеба.

На следующем этапе развития транспортного комплекса ООО «Аршановский разрез» планирует построить новую промышленную железнодорожную станцию Аршановская-1 и соединительный путь Аршановская-1 — Хоных. В результате масштабной реконструкции ежегодная погрузка угля на станции Хоных должна достигнуть 5 млн тонн.

Предполагается, что в перспективе предприятия Бейского кластера будут ежегодно отправлять по Красноярской железной дороге до 30 млн тонн каменного угля.

Бейское каменноугольное месторождение находится на территории Алтайского и Бейского районов Республики Хакасия, в зоне действия станций Камышта, Хоных и Ташеба Красноярской железной дороги. Общие запасы месторождения составляют порядка 4 млрд тонн угля.

Республика Хакасия, Сибирский федеральный округ