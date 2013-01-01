В Хабаровском крае запустили производство пиломатериалов и пеллет из хвойных пород деревьев



Компания «ТАУНГА-ЛЕС» в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» реализовала инвестиционный проект стоимостью почти 31 млн рублей на территории Ванинского района.

Новое предприятие состоит из двух линий лесопиления и одной линии для производства пеллет, а его основной продукцией на сегодняшний день являются обрезные пиломатериалы различных сечений и качества. Здесь создано 41 рабочее место.

Этот резидент свободного порта Владивосток перерабатывает приобретенную древесину в основном хвойных пород деревьев. Мощность завода рассчитана на переработку 53 тысяч кубометров круглого леса в год. Выход готовой продукции запланирован на уровне 55-60% от объема поставляемого сырья. Из отходов лесопиления инвестор будет ежегодно производить топливные гранулы в объёме до 2,5 тысяч тонн.

На сегодняшний день, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», на территории свободного порта Владивосток зарегистрировано 1119 резидентов Общая сумма заявленных ими проектов, которые обеспечат создание около 61 тысячи современных рабочих мест, превышает 597 млрд рублей. Уже запущен 101 проект, резиденты вложили в экономику региона более 54 млрд рублей и создали 6658 рабочих мест.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ