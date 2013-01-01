В Хабаровском крае запустили новый регулярный контейнерный маршрут в северный Китай



Из Хабаровского края в Харбин (северо-восточный Китай) транспортная группа FESCO запустила регулярный контейнерный поезд через пограничный переход Гродеково (Приморский край) и Суйфыньхэ (КНР). Первый состав из 36 сорокафутовых контейнеров с лесоматериалами прибыл в пункт назначения.

Общее время в пути по маршруту составляет 10 суток. Поезд будет отправляться со станции Мылки (Хабаровский край) два раза в месяц. В перспективе частота отправок увеличится до четырех раз в месяц.

Предполагается, что развитие железнодорожного сообщения с северным Китаем повысит грузопоток через Дальний Восток, как в сторону КНР, так и в обратном направлении.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в первой половине 2019 года достиг 51,7 млрд долларов, на 5% превысив прошлогодний результат. При этом объем российского экспорта вырос на 10,7% — до 29,6 млрд долларов. В ближайшие годы ожидается, что торгово-экономические связи между странами будут развиваться еще быстрее.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ