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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Хабаровском крае установили новый исторический рекорд по добыче золота

Фев 6
Москва Центральный федеральный округ
В Хабаровском крае установили новый исторический рекорд по добыче золота

В Хабаровском крае горняки установили новый абсолютный рекорд за всю историю золотодобычи в регионе. Отраслевые предприятия за 2019 год добыли 25,2 тонны драгоценного металла против максимума в 24,8 тонны, достигнутого годом ранее.
Добыча, которую вели открытым и подземным способом, была осложнена паводком, из-за которого на россыпных месторождениях принимали дополнительные меры по обеспечению производственного процесса, откачивали воду из карьеров, укрепляли дамбы отстойников.

Среди компаний, внесших свой вклад достижение нового рекорда, «Амур Золото», «Многовершинное» (подразделение «Руссдрагмет»), «Охотская горно-геологическая компания» и «Светлое» (АО «Полиметалл»). Новый максимум добычи установлен также благодаря вводу в эксплуатацию нового месторождения «Полянка» компании «НГК Ресурс».

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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