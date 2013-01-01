В Хабаровском крае удвоил мощности единственный на Дальнем Востоке завод строительной керамики



В селе Виноградовка Хабаровского района ООО «Хабаровский завод строительной керамики» ввело в эксплуатацию новый цех, расширив возможности производства кирпича почти в два раза. Инвестиции составили около 200 млн рублей.

В рамках проводимой на заводе модернизации в новый сушильный цех приобретено шведское оборудование, обеспечивающее высокое качество продукции по европейским стандартам.

«Если до открытия цеха мы изготавливали 1,5 млн кирпичей в месяц, то теперь можем выдавать 2,8 млн штук. К тому же, мы — единственное предприятие на Дальнем Востоке, выпускающее не только рядный, но еще и облицовочный кирпич. Наш кирпич — правильной формы, без трещин и с минимальным содержанием влаги», — отметил генеральный директор завода Дмитрий Царенко.

Завод поставляет готовую продукцию строительным компаниям Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Особенно высоким спросом пользуются новые облицовочные кирпичи с фигурным геометрическим рисунком: орнаменты в стиле «древняя Греция», рельеф «барс», имитирующий пятна на шкуре хищника и др. Отгрузка новинок заказчикам идет прямо с конвейера.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ