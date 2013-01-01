В Хабаровском крае стартовало строительство второго морского буксира серии 00440



Буксир - близнец судна, заложенного на Хабаровском судостроительном заводе в конце ноября 2018 года, строится по заказу судостроительной корпорации “Машпромлизинг” и будет отправлен в Комсомольске-на-Амуре.

Морской буксир проекта 00440 - разработка КБ “Вымпел”. В длину он достигает 35 метров, в ширину - 9,5 метров и обслуживается экипажем из восьми человек.

Первый буксир хабаровские судостроители планируют сдать в 2019-м году, второй - в 2020 году . Оба буксира Амурский судостроительный завод будет использовать при перегоне своих судов на достройку и испытания во Владивосток.

Помимо двух буксиров проекта 00440 на стапелях Хабаровского завода сейчас строят два пассажирских судна проекта А45-2, судно на воздушной подушке СВП-50. Кроме того, оформлен заказ на изготовление понтона-батопорта для затворного сооружения, предназначенного от затопления части Индустриального района Хабаровска.

Также на предприятии рассчитывают получить заказ на строительство судов-краболовов будет по проекту исландской компании.

Совокупный объем заказов позволит повысить загрузку технологических мощностей с нынешних 30 до 60 процентов. Параллельно мы прорабатывается вопрос докапитализации завода на сумму около 2 млрд рублей.

Все эти меры позволят преодолеть «точку безубыточности» и решить проблемы с накапливавшимися много лет долгами завода.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ