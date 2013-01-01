В Хабаровском крае стартовало строительство второго морского буксира серии 00440
Буксир - близнец судна, заложенного на Хабаровском судостроительном заводе в конце ноября 2018 года, строится по заказу судостроительной корпорации “Машпромлизинг” и будет отправлен в Комсомольске-на-Амуре.
Первый буксир хабаровские судостроители планируют сдать в 2019-м году, второй - в 2020 году . Оба буксира Амурский судостроительный завод будет использовать при перегоне своих судов на достройку и испытания во Владивосток.
Помимо двух буксиров проекта 00440 на стапелях Хабаровского завода сейчас строят два пассажирских судна проекта А45-2, судно на воздушной подушке СВП-50. Кроме того, оформлен заказ на изготовление понтона-батопорта для затворного сооружения, предназначенного от затопления части Индустриального района Хабаровска.
Также на предприятии рассчитывают получить заказ на строительство судов-краболовов будет по проекту исландской компании.
Совокупный объем заказов позволит повысить загрузку технологических мощностей с нынешних 30 до 60 процентов. Параллельно мы прорабатывается вопрос докапитализации завода на сумму около 2 млрд рублей.
Все эти меры позволят преодолеть «точку безубыточности» и решить проблемы с накапливавшимися много лет долгами завода.
Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ
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