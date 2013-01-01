В Хабаровском крае стартовало строительство уникального завода металлоконструкций



На территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» закладывают фундамент нового предприятия, которое компания «Дальстальиндустрия» планирует сдать эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года.

Этот проект стоимостью почти 355 млн рублей реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на площадке «Парус» в ТОР «Комсомольск».

Обустроена временная автодорога протяженностью 838 метров, которая обеспечивает транспортную доступность участка ООО «Дальстальиндустрия» и позволяет инвестору выполнять строительно-монтажные работы. Уже в апреле на подготовленных фундаментах, в которые будет залито более 700 кубометров бетона, начнется монтаж металлоконструкций каркаса здания.

По данным пресс-службы Минвостокразвития, на заводе будет установлено высокотехнологичное и максимально автоматизированное современное оборудование, которое позволит выпускать не менее 20 тысяч тонн стальных конструкций с антикоррозийным покрытием методом горячего оцинкования.

По словам заместителя генерального директора ООО «Дальстальиндустрия» Александра Кузнецова, компания будет выпускать продукт, не имеющий аналогов в Хабаровском крае, а льготы и преференции, которые дает статус резидента ТОСЭР, позволят снизить его стоимость для потребителя.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, на новом предприятии будет создано свыше сотни рабочих мест.

Продукция завода металлоконструкций будет использоваться в дорожном и промышленном строительстве, сельском хозяйстве и энергетике, в железнодорожном хозяйстве при строительстве портовой инфраструктуры в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края.

Территория опережающего развития «Комсомольск» создана в 2015 году и сегодня здесь сформированы четыре инвестиционных площадки - «Парус», «Амурск», «Амурлитмаш» и «Холдоми». В ТОР «Комсомольск» реализуется 23 инвестиционных проекта с объемом вложений 38,1 млрд рублей. Конкурентными преимуществами ТОР «Комсомольск» являются высокий научно-технический потенциал, близость к транспортной инфраструктуре, значительные запасы лесных ресурсов и высококвалифицированные кадры.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ