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В Хабаровском крае открыли физкультурно-оздоровительный комплекс по программе «Газпром — детям»

Фев 26
Москва Центральный федеральный округ
В Хабаровском крае открыли физкультурно-оздоровительный комплекс по программе «Газпром — детям»

Новый спорткомплекс в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске передан на баланс краевой школы Олимпийского резерва.
Здесь будут проходить тренировки молодых спортсменов по самбо, вольной борьбе, волейболу, баскетболу, плаванию. Спортзал и бассейн комплекса будет открыт для хабаровчан любого возраста, желающих приобщиться к занятиям спортом.

С 2014 года в Хабаровском крае успешно реализуется инвестиционная программа «Газпром-детям». В рамках этой программы во всех муниципальных районах появилось 48 открытых многофункциональных спортивных площадок.

В ближайшее время в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре по программе начнется строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов с ледовыми полями.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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