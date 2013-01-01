В Хабаровском крае открыли физкультурно-оздоровительный комплекс по программе «Газпром — детям»



Новый спорткомплекс в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске передан на баланс краевой школы Олимпийского резерва.

Здесь будут проходить тренировки молодых спортсменов по самбо, вольной борьбе, волейболу, баскетболу, плаванию. Спортзал и бассейн комплекса будет открыт для хабаровчан любого возраста, желающих приобщиться к занятиям спортом.

С 2014 года в Хабаровском крае успешно реализуется инвестиционная программа «Газпром-детям». В рамках этой программы во всех муниципальных районах появилось 48 открытых многофункциональных спортивных площадок.

В ближайшее время в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре по программе начнется строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов с ледовыми полями.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ