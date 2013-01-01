В Хабаровском крае открыли физкультурно-оздоровительный комплекс по программе «Газпром — детям»
Фев 26
Новый спорткомплекс в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске передан на баланс краевой школы Олимпийского резерва.
Здесь будут проходить тренировки молодых спортсменов по самбо, вольной борьбе, волейболу, баскетболу, плаванию. Спортзал и бассейн комплекса будет открыт для хабаровчан любого возраста, желающих приобщиться к занятиям спортом.
С 2014 года в Хабаровском крае успешно реализуется инвестиционная программа «Газпром-детям». В рамках этой программы во всех муниципальных районах появилось 48 открытых многофункциональных спортивных площадок.
В ближайшее время в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре по программе начнется строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов с ледовыми полями.
Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ
26 Фев 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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