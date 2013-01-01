В Хабаровском крае начали выпускать продукцию из каменной ваты для судостроения



На заводе «Технониколь» наладили производство тепло-, звукоизоляционных и противопожарных материалов для паромов проекта CNF11CPD и для многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса проекта IBSV-10022, строящихся соответственно на Амурском судостроительном заводе и на судостроительном комплексе «Звезда».

Завод теплоизоляционных материалов на площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск» введен в эксплуатацию в 2016 году. В строительство этого предприятия ТЕХНОНИКОЛЬ инвестировано около 2 млрд рублей. Оборудование для производства судостроительной изоляции для хабаровского завода каменной ваты было закуплено и установлено в 2018 году. Оно предназначено для каширования плит из каменной ваты стеклотканями и пока не имеет аналогов на российском рынке.

Руководитель направления «Судостроительная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ Дмитрий Поляков отметил, что вся выпускаемая для судостроительной отрасли продукция соответствует требованиям IMO и российских регистров, а в ближайшие 5-6 лет прогнозируется рост потребления изоляции морского назначения. Это связано с тем, что в рамках государственной программы по развитию судостроения на Дальнем Востоке возводится мега-верфь «Звезда». Здесь ведется и планируется строительство танкеров, ледоколов и реализация проектов специального назначения развития Северного морского пути, проекта «Ямал СПГ», в целом инфраструктуры для транспортировки нефти и газа на Дальнем Востоке.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ