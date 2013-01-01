В Хабаровском крае на БАМе приступил к работе первый новый тепловоз с усиленной тягой



Из Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) на станцию Волочаевка-2 (Еврейская АО) доставил состав с нефтепродуктами первый на Дальневосточной железной дороге новый тепловоз 3ТЭ25К2М, изготовленный на Брянском машиностроительном заводе. В обратном направлении (на станцию Ванино) он отправился с вагонами, груженными углем. Всего в начале января на БАМ поступило 12 новых магистральных локомотивов.

Данная модель тепловоза специально разработана для вождения длинно-составных грузовых поездов на участках со сложным профилем пути в непростых климатических условиях Байкало-Амурской магистрали. Новые локомотивы в полтора раза мощнее, тех, что уже используются на БАМе, и должны существенно повысить объем перевозимых грузов. Допустимая масса составов выросла с 4,9 тыс. до 6,3 тыс. тонн с возможным повышением до 7,1 тонны. Тяжелые тепловозы позволят увеличить пропускную способность Восточного полигона без дополнительных вложений в модернизацию инфраструктуры ДВЖД. Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ

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