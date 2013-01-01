В Хабаровском крае на БАМе приступил к работе первый новый тепловоз с усиленной тягой
Янв 15
Из Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) на станцию Волочаевка-2 (Еврейская АО) доставил состав с нефтепродуктами первый на Дальневосточной железной дороге новый тепловоз 3ТЭ25К2М, изготовленный на Брянском машиностроительном заводе. В обратном направлении (на станцию Ванино) он отправился с вагонами, груженными углем. Всего в начале января на БАМ поступило 12 новых магистральных локомотивов.
Данная модель тепловоза специально разработана для вождения длинно-составных грузовых поездов на участках со сложным профилем пути в непростых климатических условиях Байкало-Амурской магистрали.
Новые локомотивы в полтора раза мощнее, тех, что уже используются на БАМе, и должны существенно повысить объем перевозимых грузов. Допустимая масса составов выросла с 4,9 тыс. до 6,3 тыс. тонн с возможным повышением до 7,1 тонны.
Тяжелые тепловозы позволят увеличить пропускную способность Восточного полигона без дополнительных вложений в модернизацию инфраструктуры ДВЖД.
Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ
15 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|15 Янв:
|15 Янв:
|15 Янв:
Центральный федеральный округ:
|14 Янв:
|14 Янв:
|14 Янв:
РОССИЯ:
|14 Янв:
|14 Янв:
|14 Янв: