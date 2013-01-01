В Хабаровске запущено производство лопаток для газовых технологических турбин



Дальневосточный завод энергетического машиностроения «Дальэнергомаш» теперь сможет сократить производственный цикл изготовления газовых турбин и снизить их себестоимость.

На закупку оборудования для металлообрабатывающего центра по изготовлению турбинных лопаток было направлено 42,5 млн рублей. Из них 12 млн рублей было получено через федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по ставке один процент годовых по программе «Лизинговые проекты».

Данные изделия имеют особую прочность и износостойкость, поскольку работают в экстремальных условиях с резкими и частыми колебаниями температур, высокими динамическими и механическими нагрузками.

Благодаря новому оборудования завод сможет обрабатывать заготовки лопаток длиной до 1200 мм. Лопатки для турбин будут использоваться как на самом «Дальэнергомаше», так и на других предприятиях, прежде всего, в химической промышленности.

«Предприятие сможет снизить издержки, освоить выпуск новой продукции и выйти на новые рынки. В частности, мы сможем изготавливать лопатки для паровых турбинных агрегатов предприятий энергетической отрасли страны», – отметил генеральный директор АО «Дальэнергомаш» Олег Конюшев.

В 2019 году завод планирует выпустить несколько полных комплектов рабочих лопаток для газотурбинной установки ГТТ-3М, которая предназначена для снабжения технологическим сжатым воздухом цеха производства слабой азотной кислоты.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ