В Грозном запустили инновационную багажную систему в международном аэропорту
Июл 29
В Чеченской Республике для международного аэропорта «Грозный» Балашихинское предприятие «Технопул-Р» разработало и поставило современное конвейерное оборудование для обработки и выдачи багажа. Пусконаладочные работы успешно завершены, и система запущена в эксплуатацию.
В авиагавани Грозного смонтированы регистрационные стойки, багажные карусели, взвешивающие и маркирующие конвейеры. Работу как международных, так и внутренних рейсов теперь обеспечивают 9 высокотехнологичных конвейеров. Кроме того, в аэропорту установили досмотровую технику с конвейерами и автоматизированным блоком управления.
Изготовленное в Балашихе оборудование используют и в других аэропортах России - в Анапе, Омске, Симферополе. Как показывают технические испытания новых багажных систем, их применение эффективно для аэропортов России.
Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ
29 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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