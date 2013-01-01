В Грозном запустили инновационную багажную систему в международном аэропорту



В Чеченской Республике для международного аэропорта «Грозный» Балашихинское предприятие «Технопул-Р» разработало и поставило современное конвейерное оборудование для обработки и выдачи багажа. Пусконаладочные работы успешно завершены, и система запущена в эксплуатацию.

В авиагавани Грозного смонтированы регистрационные стойки, багажные карусели, взвешивающие и маркирующие конвейеры. Работу как международных, так и внутренних рейсов теперь обеспечивают 9 высокотехнологичных конвейеров. Кроме того, в аэропорту установили досмотровую технику с конвейерами и автоматизированным блоком управления.

Изготовленное в Балашихе оборудование используют и в других аэропортах России - в Анапе, Омске, Симферополе. Как показывают технические испытания новых багажных систем, их применение эффективно для аэропортов России.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ