В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки



В столице Чечни г. Грозном с опережением сроков открыли первый инфекционный корпус Республиканской детской клинической больницы им. Е.П. Глинки на 100 коек. Во время пандемии COVID-19 корпус будет использоваться для приёма больных с новой коронавирусной инфекцией. На открытии нового корпуса 2 мая присутствовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Строительство осуществлялось по программе нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость объекта — более 600 млн рублей.

В новом корпусе размещено четыре отделения: приемное, воздушно-капельное, кишечных инфекций и реанимационный блок, в котором установлены аппараты ИВЛ и другое необходимое оборудование. Все койки подключены к кислороду.

Штат новой больницы укомплектован специалистами высокого уровня, что позволяет организовать работу в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю «детские инфекции».

Ввод знания в эксплуатацию был запланирован на конец текущего года, однако учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, объект построили к началу мая. ⠀

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ