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В Горном Алтае построили мост через реку Катунь на единственной дороге к горе Белухе

Янв 17
Москва Центральный федеральный округ
В Горном Алтае построили мост через реку Катунь на единственной дороге к горе Белухе

В Республике Алтай сдали в эксплуатацию новый мост через реку Катунь, связывающий села Кучерла и Тюнгур на дороге, ведущей к горе Белухе. Это единственный переход для туристов, следующих к подножию высочайшей горы Алтая и одной из крупнейших горных вершин России. Инвестиции в строительство моста составили 410 млн рублей.
Старый мост был аварийным. На новом мосту проведены все необходимые работы, обеспечивающие безопасность людей, установлено барьерное ограждение, электроосвещение и т.д. Кроме того, с наступлением теплого времени года на мосту планируется укладка еще одного слоя асфальтобетона.

Село Тюнгур является крупным базовым отправочным пунктом для многих популярных туристических маршрутов по Горному Алтаю.

Республика Алтай, Сибирский федеральный округ



 
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