В Еврейской автономной области состыковали мост между Россией и Китаем



Строители с российской стороны закончили монтажные работы, соединив российскую и китайскую части трансграничного железнодорожного моста через реку Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области в уезд Тунцзян КНР.

Мост начали строить в 2014 году. Его общая длина составила 7193,7 метра, длина участка через реку — 2215 метров. Бюро железнодорожных мостов Китая отвечает за строительство большей части основного участка моста — 1886 метров — и всех подъездных мостов, а российская сторона несет ответственность за участок основного моста длиной 328,6 метра. Помимо этого, наши строители занимаются возведением нескольких километров подъездных путей и железнодорожной станции. Далее рабочим обеих сторон предстоит смонтировать звенья мостового полотна, а затем - уложить железнодорожные пути.

Пробное движение планируется запустить в августе, а к концу года оно должно стать постоянным. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, а после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан – Ленинск возрастет до 20 млн тонн в год.

Еврейская автономная область, Дальневосточный федеральный округ