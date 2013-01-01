В Еврейской автономной области начали выпуск металлоконструкций, востребованных на Дальнем Востоке



В Еврейской автономной области «Биробиджанский завод металлоконструкций» - первый резидент территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» - приступил к выпуску продукции (сэндвич-панелей) в режиме пуско-наладочных работ. Инвестиционный проект общей стоимостью около 1 млрд рублей реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В настоящее время на заводе работают более 40 человек. По окончании всех строительных работ будет создано более 150 рабочих мест дополнительно.

Проект строительства завода включает три основных производственных площадки: цех по производству сэндвич-панелей, цех металлоконструкций и цех средств малой сельхозмеханизации. Кроме того, предусматривается застройка внутренней инфраструктуры — административного здания, гаражных боксов, столовой и общежития для работников.

Уже в 2019 году предприятие планирует выпустить около 5 тысяч тонн продукции на сумму 300 млн рублей. Помимо сэндвич-панелей здесь также налажен выпуск блок-модулей контейнерного типа, которые пользуются большим спросом на Дальнем Востоке.

В 2019 году заключены контракты на поставку блок-модулей для угольного терминала в г. Ванино Хабаровского края и судоремонтного завода в г. Большой Камень Приморского края, а также получен заказ от строящегося газоперерабатывающего комбината в Амурской области.

Еврейская автономная область, Дальневосточный федерального округ