В Еврейской АО открыли ещё один мост через реку Амур в Китай – наплавной



От села Амурзет Еврейской автономной области через реку Амур до города Лобэй в Китае запущен в эксплуатацию наплавной мост. Протяженность понтонной переправы – около 1 км, грузоподъемность – до 80 тонн.

Особенность понтонного моста в том, что пролетные сооружения являются плавучими, а не стационарными. Объект полностью соответствует действующим в России нормативным дорожным нагрузкам, что подтверждается экспертным заключением на строительство.

По данным специалистов МЧС и ГИБДД УМВД ЕАО, техническое состояние береговых сооружений, сопряжения моста с берегом и путей выхода к нему соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

Новый мост будут активно использовать для пассажирских автобусных перевозок из России в Китай и обратно. Дорога будет работать зимой с понедельника по субботу.

Еврейская автономная область, Дальневосточный федеральный округ