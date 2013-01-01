В этом году планируется приступить к работам в Знаменском кафедральном соборе



Об этом шла речь на заседании Попечительского Совета по комплексному возрождению мужского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря «Коренная пустынь» в м. Свобода Золотухинского района, которое прошло под председательством губернатора Александра Михайлова.

Члены Совета обсудили программу ремонтно-реставрационных работ на объектах Курской митрополии на 2018 год, а также вопросы привлечения добровольных пожертвований для финансового обеспечения программы.

Как доложил заместитель губернатора Сергей Дюмин, в этом году планируется завершить реставрацию Воскресенской церкви в Курске и приступить к работам в Знаменском кафедральном соборе. В Воскресенском храме будут отремонтированы:кровля с устройством системы водоотведения, фасад, восстановлен южный вход, проведен монтаж металлического ограждения южного и северного входов, завершено благоустройство территории. Также продолжится воссоздание настенной живописи. На все работы потребуется более 21 млн рублей. Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» собственными силами произведет монтаж системы подсветки.

Также предстоит разработать проектно-сметную документацию на ремонт фасада Знаменского кафедрального собора, а также выполнить часть работ, общая стоимость которых более трех миллионов рублей.

На восстановление святынь Курской области продолжают перечислять свои пожертвования предприятия, организации и рядовые куряне. В 2017 году средства поступили от 78 организаций. Крупные пожертвования направили ООО «Продимекс» - два миллиона рублей, АО «Корпорация ГРИНН» и ПАО «Моснефтегазстройкомплект» - по миллиону рублей, ПАО «Михайловский ГОК»- 900 тыс. рублей, ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и АО «КМА-Энергосбыт»- по 800 тыс рублей, АО «Авиаавтоматика им. В.В.Тарасова», ООО «Русский ячмень», ООО «УК Русский Дом» - по 600 тыс. рублей, ООО «УК «Объединенные кондитеры», ОАО «Курскрезинотехника», ООО «Курский аккумуляторный завод», АО «КурскАтомЭнергоСбыт», Курская АЭС – по 500 тыс. рублей.

Кроме того, добровольные пожертвования поступили от других курских организаций на сумму 775 тыс. рублей, от населения – более 209 тыс. рублей, от члена Попечительского Совета Андрея Варичева - 770 тыс. рублей.

Всего на реализацию Программы ремонтно-реставрационных работ на объектах Курской митрополии на 2018 год необходимо привлечь финансовые ресурсы в объеме не менее 22 млн рублей.