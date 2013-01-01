В Екатеринбурге создали уникальный аппарат для спасения новорожденных
На Уральском оптико-механическом заводе имени Э.С. Яламова (УОМЗ) в г. Екатеринбурге изготовлен опытный образец отечественного аппарата неинвазивной назальной поддержки дыхания. Аппарат предназначен для респираторной терапии новорожденных без применения интубации. Он поможет стимулировать дыхание и снизить риск возникновения хронических легочных заболеваний у детей, рожденных раньше срока.
УОМЗ — одно из крупнейших предприятий по выпуску неонатальной медтехники в составе Холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех». Его доля в указанном сегменте российского рынка достигает 25%. Аппараты УОМЗ для интенсивной терапии и реанимации новорожденных функционируют во многих перинатальных центрах и лечебно-профилактических учреждениях подобного профиля в России, а также в странах дальнего и ближнего зарубежья. «Ростех» продолжает наращивать производство и модельный ряд отечественной медицинской техники в рамках стратегии диверсификации предприятий ОПК. При этом отечественная техника для помощи новорожденным уже зарекомендовала себя и на российском, и на международном рынке и успешно экспортируется в десятки стран, отмечает исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
Екатеринбург, Уральский федеральный округ
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