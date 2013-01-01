В Екатеринбурге создали уникальный аппарат для спасения новорожденных



На Уральском оптико-механическом заводе имени Э.С. Яламова (УОМЗ) в г. Екатеринбурге изготовлен опытный образец отечественного аппарата неинвазивной назальной поддержки дыхания. Аппарат предназначен для респираторной терапии новорожденных без применения интубации. Он поможет стимулировать дыхание и снизить риск возникновения хронических легочных заболеваний у детей, рожденных раньше срока.

Устройство отличается небольшим весом и компактными размерами, а его использование не требует хирургического вмешательства. Новое изделие имеет более низкую цену по сравнению с зарубежными аналогами, при этом превосходит их по функционированию за счет наличия реанимационного режима и встроенного пульсоксиметра, фиксирующего показатели пульса и насыщения крови кислородом. Это позволит более эффективно выхаживать младенцев на самых ранних этапах, считают эксперты. В отличие от традиционных аппаратов новый основан на методе дыхательной терапии — СРАP, при котором в дыхательных путях создается постоянное небольшое давление. Серийный выпуск изделия начнется в 2019 году. Аппарат будет востребован перинатальными центрами и другими учреждениями родовспоможения.

УОМЗ — одно из крупнейших предприятий по выпуску неонатальной медтехники в составе Холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех». Его доля в указанном сегменте российского рынка достигает 25%. Аппараты УОМЗ для интенсивной терапии и реанимации новорожденных функционируют во многих перинатальных центрах и лечебно-профилактических учреждениях подобного профиля в России, а также в странах дальнего и ближнего зарубежья. «Ростех» продолжает наращивать производство и модельный ряд отечественной медицинской техники в рамках стратегии диверсификации предприятий ОПК. При этом отечественная техника для помощи новорожденным уже зарекомендовала себя и на российском, и на международном рынке и успешно экспортируется в десятки стран, отмечает исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Екатеринбург, Уральский федеральный округ