В Екатеринбурге провели «Футбольную ночь музеев» для гостей Чемпионата мира по футболу 2018



В рамках акции в открытых до полуночи музеях города побывало более двух тысяч человек, которые пожелали поближе познакомиться с историей и культурой Среднего Урала

Всех посетителей обеспечили аудиогидами, для участников «Футбольной ночи музеев» организовали тематические экскурсии на русском и английском языках по экспозициям и выставкам.

В мультимедийном историческом парке «Россия - моя история» каждые полчаса проходили тематические экскурсии «История советского футбола». На выставке «Урал футбольный» гости парка могли увидеть уникальные книги, значки, монеты, карточки, окунуться в историю российского футбола. Специально для любителей компьютерных игр и поклонников футбола в Антимузее на площадке парка были представлены уникальные игры серии FIFA. Оригинальные диски и приставки привезли специально из Европы к Чемпионату мира по футболу. Также посетители могли поиграть в любимые игры, компьютеры и приставки разных эпох - с 1970-х годов прошлого века и до новинок 2018-го. А холл первого этажа музея для них превратили в виртуальное футбольное поле.

В Екатеринбургском музейном центре народного творчества «Гамаюн» работала выставка «УралГол» - коллективная экспозиция екатеринбургских художников, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018. Также гостям представили музейную экспозицию «Земной рай» внародной картине и игрушке, выставку графики и резьбы по дереву «Форма жизни» Елены Шевронистовой.

В рамках акции «Футбольная ночь музеев» гости Екатеринбурга смогли познакомиться с музейными брендами города. Например, увидеть представленную в Свердловском областном краеведческом музее им. О.Е. Клера древнейшую в мире монументальную деревянную скульптуру Шигирский идол возрастом 11 тысяч лет, осмотреть Каслинский чугунный павильон - единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, находящееся в музейной коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Кроме того, в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» продолжила работу выставка, созданная специально к Чемпионату мира по футболу-2018 в Екатеринбурге. Первая часть экспозиции - фотографии, отражающие развитие инфраструктуры и преображение облика города в ходе подготовки к ЧМ-2018, вторая часть рассказывает о волонтерах, которые безвозмездно помогают в организации этого мероприятия. Также в экспозицию вошли уникальные мячи с автографами футболистов и экипировка волонтеров с Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Свердловская область, Уральский федеральный округ