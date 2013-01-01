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В Екатеринбурге построили легкоатлетический стадион для подготовки олимпийцев

Май 27
Москва Центральный федеральный округ
В Екатеринбурге построили легкоатлетический стадион для подготовки олимпийцев

В Екатеринбурге на спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» открыли новый легкоатлетический стадион площадью более 5000 кв. метров. Стоимость работ по строительству открытого стадиона превысила 128 млн рублей.
Зрительские трибуны могут вместить до 500 человек. На поле стадиона размещено девять 400-метровых круговых дорожек, девять стометровок для спринта, сектора для прыжков с шестом, в высоту и в длину. По периметру круговых дорожек разместились сектора для толкания ядра и сектор длинных метаний — диска, копья и молота.

Стадион, строительство которого было проведено в течение 9 месяцев, сможет принимать соревнования практически любого уровня, в том числе международного. На новом легкоатлетическом стадионе планируют готовить спортсменов для Олимпийских игр.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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