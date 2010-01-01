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В Дмитриевском районе врио губернатора подвел итоги сельскохозяйственного года

Ноя 16
Курская область Центральный федеральный округ
В Дмитриевском районе врио губернатора подвел итоги сельскохозяйственного года

Состоялась рабочая поездка врио губернатора Курской области в Дмитриевский район. Роман Старовойт ознакомился с производственной деятельностью местных предприятий — ЗАО "Дмитриев-АГРО-Инвест" в селе Генеральшино и ООО "Агрокультура Курск" в поселке Красная Дубрава, а также подвел итоги сельскохозяйственного года в Курской области.
По его словам, в 2018 году были продолжены и сохранены положительные тенденции развития агропромышленного комплекса региона.

— Курская область занимает ведущие позиции не только в Центральном федеральном округе, но и в целом по стране по производству зерна, сахарной свеклы, мяса. Достаточно сказать, что по объемам продукции сельского хозяйства наш регион находится на третьем месте в Центральном федеральном округе и на десятом в России. По прогнозам объем производства продукции сельского хозяйства в денежном выражении в 2018 году составит около 130 млрд рублей,— обозначил врио губернатора.

Как подчеркнул Роман Старовойт, в регионе есть все возможности для наращивания производства продукции растениеводства. Вместе с тем, остро стоит вопрос раскисления почв. Для его решения планируется оказывать господдержку хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с внесением мелиорантов.

Ведь на 2019 год и ближайшую перспективу ставится задача не только закрепить достигнутые в растениеводстве результаты, но и работать над дальнейшим увеличением производства растениеводческой продукции, повышением ее качества. Так, глава региона обозначил необходимость вовлечения в оборот тех земель, которые в настоящее время не задействованы. По его словам, это дорогостоящее мероприятие, но экономика региона позволяет это сделать.

В текущем году господдержка сельхозтоваропроизводителей составила около пяти млрд рублей бюджетных средств. Кроме того, в 2018 году предприятиям АПК предоставлены льготные кредиты со ставкой в пределах пяти процентов годовых. По состоянию на 1 ноября 2018 года, Минсельхозом России одобрено краткосрочных кредитов на 21 млрд рублей, инвестиционных — на 77 млрд рублей.

Кроме того, как отметил Роман Старовойт, сохраняется положительная динамика и по производству молока в хозяйствах всех категорий. За прошедшие 9 месяцев в регионе произведено 232 тыс. тонн, что на 6 тыс. тонн выше уровня 2017 года. За девять месяцев текущего года хозяйствами всех категорий произведено 403 тыс. тонн мяса, до конца года объем производства составит порядка 522 тыс. тонн.

Высоких результатов добились земледельцы Дмитриевского района: валовой сбор зерна превысил 155 тыс. тонн при урожайности 52 центнера с гектара, собрано 130 тыс. тонн сахарной свеклы, с начала года в районе произведено свыше 16,5 тыс. тонн мяса, что на 6,5 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Основными направлениями развития российского АПК в ближайшей перспективе по-прежнему остаются форсированное развитие животноводства, зернового производства с наметившимся ростом экспорта, В целях их реализации предусматривается создание рабочей группы для выделения ключевых направлений работы. Большое внимание по-прежнему будет уделяться развитию сельских территорий.

Врио губернатора подчеркнул, что за каждым высоким показателем стоит труд хлеборобов, механизаторов, работников ферм, руководителей сельхозпредприятий. В завершение, аграриям, достигшим лучших трудовых результатов, Роман Старовойт вручил федеральные и областные награды.



 
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